Châteauroux

Secrets de Fabrique Découverte des laboratoires Fenioux

9 Avenue Pierre de Coubertin Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-13 10:00:00

fin : 2026-10-13 11:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Depuis 1985, les Laboratoires Fenioux mettent leurs recherches et leur sérieux au service de votre bien-être.

Fabrication reposant sur une trentaine de contrôles de l’approvisionnement en matières premières jusqu’au produit fini, des produits innovants via une très large gamme qui s’attache à répondre à l’ensemble des demandes et à une santé au naturel.

Forts de leur expérience, les Laboratoires Fenioux fabriquent et commercialisent par vente à distance des compléments alimentaires, des produits diététiques, des produits pour sportifs et des produits de cosmétologie par les plantes.

Parking. Visite non conseillée aux enfants de moins de 12 ans.

Durée de la visite 1h. .

9 Avenue Pierre de Coubertin Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Since 1985, Laboratoires Fenioux have been putting their research and dedication to work for your well-being.

L’événement Secrets de Fabrique Découverte des laboratoires Fenioux Châteauroux a été mis à jour le 2026-05-28 par BERRY