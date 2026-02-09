Secrets de pays Cloches en Pays Loudunais Place Sainte-Croix Loudun

Secrets de pays Cloches en Pays Loudunais

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

2026-09-26

En partenariat avec la mairie de Loudun, Vincent Aguillon animateur patrimoine de la CCPL

Visite commentée de l’Exposition .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

