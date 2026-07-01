Secrets de pierres, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans
jeudi 16 juillet 2026 · Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) · Orléans
Informations pratiques
Secrets de pierres Jeudi 16 juillet, 15h30 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T15:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T15:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00
Découvrez le patrimoine bâti d’Orléans sous un autre angle et décelez tous les secrets des pierres ! Vous partirez à la recherche des fossiles qui ornent bâtiments et pavés de la ville !
Rendez-vous au MOBE
Jeudi 16 Juillet à 15h30 (durée 1h30).
Réservation sur : https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr
Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 54 61 05 »}] [{« link »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr »}]
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