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Secrets de pierres, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

jeudi 16 juillet 2026 · Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) · Orléans

Secrets de pierres, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
Adresse
6 rue Marcel Proust 45000 Orléans
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Secrets de pierres Jeudi 16 juillet, 15h30 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T15:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T15:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00

Découvrez le patrimoine bâti d’Orléans sous un autre angle et décelez tous les secrets des pierres ! Vous partirez à la recherche des fossiles qui ornent bâtiments et pavés de la ville !
Rendez-vous au MOBE
Jeudi 16 Juillet à 15h30 (durée 1h30).
Réservation sur : https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr

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