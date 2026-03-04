Secrets de sorcières Mazet-Saint-Voy

Secrets de sorcières

RDV à confirmer Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

1 adulte + 1 enfant gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Découvrez avec Marine les plantes médicinales et comestibles.

RDV à confirmer Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Discover medicinal and edible plants with Marine.

