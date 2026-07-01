Secret(s) Médical – Michel Cymes, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Secret(s) Médical – Michel Cymes Mercredi 18 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. Or : 51€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T20:30:00+01:00 – 2026-11-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T20:30:00+01:00 – 2026-11-18T22:00:00+01:00

Le secret médical tient-il encore entre amis ?

Pour la toute première fois au théâtre, Michel Cymes monte sur les planches dans une comédie inédite et féroce sur le milieu médical.

Quatre amis, anciens de la fac de médecine, se retrouvent comme à leur habitude chez André, leur resto favori. Mais la soirée tourne court quand le psy du groupe fait une révélation fracassante : son patient, un politicien très controversé, est en lice pour la Présidentielle !

Dès lors, l’amitié se fissure, les secrets se dévoilent et les compromis s’entrechoquent face à un dilemme crucial : faut-il briser le secret professionnel pour le bien commun ? De quoi s’attendre à un dîner explosif !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/116/le_pin_galant/secret_s_medical »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Le secret médical tient-il encore entre amis ? Pour la toute première fois au théâtre, Michel Cymes monte sur les planches dans une comédie inédite et féroce sur le milieu médical. Secret Médical Michel Cymes

Fabienne Rappeneau