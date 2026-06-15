Secret(s) médical Vierzon
samedi 21 novembre 2026 · Vierzon
Informations pratiques
Vierzon
Secret(s) médical
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Quatre amis, anciens de la fac de médecine, se retrouvent comme à leur habitude chez André, leur resto favori.
Mais la soirée tourne court quand le psy du groupe fait une révélation fracassante son patient, un politicien très controversé, est en lice pour la Présidentielle !
Dès lors, l’amitié se fissure, les secrets se dévoilent et les compromis s’entrechoquent face à un dilemme crucial faut-il briser le secret professionnel pour le bien commun ? 50 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement Secret(s) médical Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON
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