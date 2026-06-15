Informations pratiques

Vierzon

Secret(s) médical

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Quatre amis, anciens de la fac de médecine, se retrouvent comme à leur habitude chez André, leur resto favori.

Mais la soirée tourne court quand le psy du groupe fait une révélation fracassante son patient, un politicien très controversé, est en lice pour la Présidentielle !

Dès lors, l’amitié se fissure, les secrets se dévoilent et les compromis s’entrechoquent face à un dilemme crucial faut-il briser le secret professionnel pour le bien commun ? 50 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Secret(s) médical Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON