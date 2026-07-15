Secret(s) médical Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Secret(s) médical Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 49.2 – 49.2 – 69.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-12 20:30:00

fin : 2027-01-12 22:00:00

Date(s) :

2027-01-12

Pour la toute première fois au théâtre, Michel Cymes monte sur les planches dans une comédie inédite et féroce sur le milieu médical…

Quatre amis, anciens de la fac de médecine, se retrouvent comme à leur habitude chez André, leur resto favori.

Mais la soirée tourne court quand le psy du groupe fait une révélation fracassante son patient, un politicien très controversé, est en lice pour la Présidentielle !

Dès lors, l’amitié se fissure, les secrets se dévoilent et les compromis s’entrechoquent face à un dilemme crucial faut-il briser le secret professionnel pour le bien commun ?

Attendez-vous à un dîner explosif !

Durée 1h30 environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 71 45 08

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English : Secret(s) médical Zénith de Limoges

L’événement Secret(s) médical Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole