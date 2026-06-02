Seirén • Bandeliers • Baleine SUPERSONIC Paris

SEIRÉN (22h30)

(Art rock shoegaze – Mexico City, MEX)

Seirén est un projet musical anglo-mexicain né à Manchester, au Royaume-Uni, et désormais basé à Mexico, qui incarne la fusion d’influences culturelles diverses. Le projet est mené par la compositrice, chanteuse et guitariste mexicaine Helea Gimeno, connue pour sa gamme vocale captivante et ses mélodies éthérées qui, associées à sa voix envoûtante, tissent des paysages sonores complexes. Leur musique a été diffusée sur diverses radios indépendantes au Mexique, en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis, notamment sur BBC Radio et KEXP.

Seirén sonne comme un mélange de Jeff Buckley et de Radiohead, avec des touches de post-rock, de shoegaze sombre et de psychédélisme, le tout agrémenté d’une touche de Diamanda Galás.

Les 3 influences : Radiohead, Diamanda Galas, Jeff Buckley

https://seirenmusicmx.bandcamp.com

https://youtu.be/39Ek6AGee2s?si=g5IbZGAaADSYbiOa

BANDELIERS (21H30)

(Rock – Les Disques du Paradis – Paris, FR)

Bandeliers développe un rock alternatif musculeux et instinctif, nourri par la pop, le post-punk et l’héritage des années 90. Entre refrains éclatants et structures mouvantes, leurs récents singles Come Clean et Shed Skin marquent une nouvelle étape, à la fois introspective et frontale, portée par une forte dynamique live.

Les 3 influences : Peter Kernel, Sonic Youth, Wand

https://open.spotify.com/artist/42nA4NrUg2YttfAhC8toMB…

https://youtube.com/@bandeliers?si=gLh9d_yEgSBcvoTv

BALEINE (20h30)

(Early post punk – Paris, FR)

Deux guitares, une batterie et c’est tout. Baleine n’a guère besoin de plus de matos pour définir les contours de son univers et se mettre au service des musiques divergentes et instrumentales.

Nicolas, Jonathan et Hector proposent un post rock dépouillé de tous ses artifices, essentialiste diront certains. Un périple sonore aux multiples reliefs, où l’introspection ne saurait trahir une part d’amusement.

Avec son deuxième album sous les nageoires, Baleine prépare sa migration vers le grand océan de la scène post. Et une m chose est sûre : le trio parisien ne mange pas que du plancton !

Les 3 influences : Slint, Women & Tortoise

https://baleine.bandcamp.com/album/ii

https://youtube.com/@baleinemusic

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Jeudi 30 Juillet 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… My Bloody Valentine, Explosion In The Sky & Beach House.

Le jeudi 30 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-30T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-31T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-30T19:00:00+02:00_2026-07-30T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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