Séjour Challenge Cohésion Famille L’Orée des 4 chemins Fontenoy

Informations pratiques

Fontenoy

Séjour Challenge Cohésion Famille

L’Orée des 4 chemins 10 Chemin des Écoles Fontenoy Yonne

Tarif : 119 – 119 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-11-02

Date(s) :

2026-10-17

Vous voulez faire une pose avec votre quotidien qui défile à grande vitesse, vous voulez consacrer un moment pour vous retrouver en famille, en jouant et réalisant une activité ensemble, ou vous êtes parents solos et chercher un endroit pour profiter de vos enfants en toute sécurité et avec un planning déjà bien établi.

Venez relever le défi Challenge Famille , unissez vos forces pour marquer un maximum de points et remporter votre victoire ensemble.

Au programme, de bons repas locaux et petit déjeuner, une nuit dans votre hébergement insolite préféré, un parcours de tir à l’arc de 2h30, un jeu du goût, une course relais famille, des jeux d’équilibre et d’agilité et de kermesse, un Explor’games en forêt pour trouver le secret de l’espion disparu et une remise des scores et des médailles.

Deux jours ou l’on mêle entraide, soutien et réflexion en famille pour décrocher la victoire mais surtout s’amusez ensemble, rigoler et aimer se retrouver avec les siens.

Groupe de 15 personnes maximum, les premiers inscrits pourront choisir leur date pour 2 jours consécutifs (si c’est possible avec nos partenaires), pendant les vacances scolaires du samedi 17 octobre au 2 novembre 2026.

2 à 3 cessions possibles. .

L’Orée des 4 chemins 10 Chemin des Écoles Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 21 93 33 contact@loreedes4chemins.fr

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English :

L’événement Séjour Challenge Cohésion Famille Fontenoy a été mis à jour le 2026-08-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !