Figeac

Séjour écocitoyen Nettoyage du Célé en canoë

1 ter, avenue Delprat Figeac Lot

Tarif : 60 – 60 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 05:00:00

fin : 2026-07-09 23:59:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10

Le chantier de nettoyage du Célé revient –

Inscrivez-vous !

Le Syndicat mixte du bassin du Célé Lot médian (SmCLm) et l’Espace Jeunes Intercommunal du Grand Figeac organisent pour la 19ème année consécutive un chantier écocitoyen de nettoyage du Célé en canoë !

Le chantier de nettoyage du Célé revient –

Inscrivez-vous !

Le Syndicat mixte du bassin du Célé Lot médian (SmCLm) et l’Espace Jeunes Intercommunal du Grand Figeac organisent pour la 19ème année consécutive un chantier écocitoyen de nettoyage du Célé en canoë !

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1 ter, avenue Delprat Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 11 09 43 a.pagnon@celelotmedian.com

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English :

The Célé clean-up project is back?

Sign up now!

The Syndicat mixte du bassin du Célé ? Lot médian (SmCLm) and Espace Jeunes Intercommunal du Grand Figeac are organizing the 19th consecutive eco-citizen canoe cleanup of the Célé!

L’événement Séjour écocitoyen Nettoyage du Célé en canoë Figeac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Figeac