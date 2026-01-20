Séjour écocitoyen Nettoyage du Célé en canoë Figeac
Séjour écocitoyen Nettoyage du Célé en canoë Figeac lundi 6 juillet 2026.
Figeac
Séjour écocitoyen Nettoyage du Célé en canoë
1 ter, avenue Delprat Figeac Lot
Tarif : 60 – 60 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 05:00:00
fin : 2026-07-09 23:59:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10
Le chantier de nettoyage du Célé revient –
Inscrivez-vous !
Le Syndicat mixte du bassin du Célé Lot médian (SmCLm) et l’Espace Jeunes Intercommunal du Grand Figeac organisent pour la 19ème année consécutive un chantier écocitoyen de nettoyage du Célé en canoë !
Le chantier de nettoyage du Célé revient –
Inscrivez-vous !
Le Syndicat mixte du bassin du Célé Lot médian (SmCLm) et l’Espace Jeunes Intercommunal du Grand Figeac organisent pour la 19ème année consécutive un chantier écocitoyen de nettoyage du Célé en canoë !
.
1 ter, avenue Delprat Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 11 09 43 a.pagnon@celelotmedian.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Célé clean-up project is back?
Sign up now!
The Syndicat mixte du bassin du Célé ? Lot médian (SmCLm) and Espace Jeunes Intercommunal du Grand Figeac are organizing the 19th consecutive eco-citizen canoe cleanup of the Célé!
L’événement Séjour écocitoyen Nettoyage du Célé en canoë Figeac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Figeac
À voir aussi à Figeac (Lot)
- Conférence à Figeac, Jacques Tati et les Trente Glorieuses Figeac 18 juin 2026
- Rencontre autour du livre Tripoli , au Livre en Fête à Figeac Figeac 18 juin 2026
- Concert à l’arrosoir Figeac Atsé, Suivie d’une Jam Session Figeac 19 juin 2026
- Soirée solidaire Parkinson, Hôtel Viguier du Roy Figeac Figeac 19 juin 2026
- Rencontre, Carte blanche aux éditions Tertium, au Livre en Fête à Figeac Figeac 20 juin 2026