SËKT : open air techno inclusif et engagé La Javelle / SËKT PARIS
dimanche 6 septembre 2026 · La Javelle / SËKT · PARIS
Informations pratiques
L’événement associe DJ set, stands, ateliers et conférences pour créer un format hybride, à la croisée de la fête, du bien-être et de l’artisanat éthique. La programmation invite le public à profiter d’un temps musical en plein air tout en découvrant des initiatives engagées, des pratiques créatives et des espaces de discussion.
Dans le cadre de la programmation de Bercy Encore 2026, La Javelle invite SËKT pour proposer un open air techno inclusif mêlant musique, bien-être et artisanat éthique.
Le dimanche 06 septembre 2026
de à
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-07T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-09-06T00:00:00+02:00_2026-09-06T23:59:00+02:00
La Javelle / SËKT 5 boulevard Poniatowski, 75012 Paris 75012 PARIS
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