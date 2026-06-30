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SËKT : open air techno inclusif et engagé La Javelle / SËKT PARIS

dimanche 6 septembre 2026 · La Javelle / SËKT · PARIS

SËKT : open air techno inclusif et engagé La Javelle / SËKT PARIS

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
lundi 7 septembre 2026
Lieu
La Javelle / SËKT
Adresse
5 boulevard Poniatowski, 75012 Paris
Ville
75012 PARIS
Département
Paris

L’événement associe DJ set, stands, ateliers et conférences pour créer un format hybride, à la croisée de la fête, du bien-être et de l’artisanat éthique. La programmation invite le public à profiter d’un temps musical en plein air tout en découvrant des initiatives engagées, des pratiques créatives et des espaces de discussion.

Dans le cadre de la programmation de Bercy Encore 2026, La Javelle invite SËKT pour proposer un open air techno inclusif mêlant musique, bien-être et artisanat éthique.
Le dimanche 06 septembre 2026
de à
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-07T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-09-06T00:00:00+02:00_2026-09-06T23:59:00+02:00

La Javelle / SËKT 5 boulevard Poniatowski, 75012 Paris  75012 PARIS


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