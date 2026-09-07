Selam – Cie Chara, L’S’pace Campus, Pessac

Informations pratiques

Selam – Cie Chara Samedi 26 septembre, 14h00 L’S’pace Campus Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T14:30:00+02:00

Hip-hop du lien

Il y a mille et une façons de se saluer. Au Maroc comme ailleurs. D’un geste de la main, de la tête, ou d’un regard, on entre en contact, on crée un lien. Le quatuor espiègle de la Cie Chara fait de cette adresse le nœud de sa performance, inspirée des danses urbaines et de leur énergie. En trois tableaux, les danseurs enchaînent les figures de hip-hop qu’ils marient avec humour aux codes culturels et danses traditionnelles marocaines. Avec le public à leur suite, ils créent un cortège joyeux et palpitant, jetant un pont entre les cultures.

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Dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole

L’S’pace Campus 18 avenue de Bardanac, 33600 Pessac Pessac 33600 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://fab.festivalbordeaux.com »}] Horaires : ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 20h.

Tram B arrêt Montaigne-Montesquieu

Lignes de bus : 10, 31, 35 arrêt Montaigne-Montesquieu ou arrêt Bardanac.

Hip-hop du lien

© Yoriyas