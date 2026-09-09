Selam – Cie Chara, Station Marne, Bordeaux, Bordeaux
mercredi 30 septembre 2026 · Station Marne, Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Selam – Cie Chara Mercredi 30 septembre, 00h00 Station Marne, Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T00:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-30T00:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00
SELAM est une pièce chorégraphique pour quatre danseurs qui investit l’espace public et invite le public à participer. Elle mêle les danses urbaines (breaking, hip-hop, popping) aux codes culturels marocains et aux gestes d’intimité du quotidien.
Les danseurs transforment les lieux qu’ils traversent, jouant entre énergie explosive et moments de douceur, entre figures de breaking et mouvements inspirés des traditions marocaines. Guidé d’un espace à l’autre, le public est invité à les suivre, à s’impliquer ou simplement à se laisser porter.
Cette performance immersive propose une expérience sensible et collective, offrant un nouveau regard sur la ville de Casablanca et la culture marocaine.
—
en partenariat avec Bordeaux Métropole, Université de Bordeaux, service culturel du CROUS, les Vibrations Urbaines – ville de Pessac
Station Marne, Bordeaux cours de la marne, bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine
SELAM est une pièce chorégraphique pour quatre danseurs qui investit l’espace public et invite le public à participer. Elle mêle les danses urbaines (breaking, hip-hop, popping) aux codes culturels …
© Yoriyas
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Polisson, mes premiers pas au musée, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 9 septembre 2026
- Village Septembre Bouge, Placette de Munich, Bordeaux 9 septembre 2026
- PARCOURS INSTAGRAM, Sésame, Bordeaux 9 septembre 2026
- Réalisateurs en herbe, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux 9 septembre 2026
- La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier, Place André Meunier, Bordeaux 9 septembre 2026