Selling Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Selling

Jeudi 14 janvier 2027 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14 20:30:00

fin : 2027-01-14

Date(s) :

2027-01-14

Tout ce qu’il raconte vous est déjà arrivé.

Dans l’épisode 7, Sellig nous démontre une nouvelle fois avec amusement et malice que les petits moments du quotidien en apparence banals, peuvent très vite déraper et devenir incontrôlables comme la réception des hôtels, les box cadeaux avec initiation au shamanisme, les apéros avec ceux qui savent tout sur tout et toutes les choses qui nous épuisent pour rien.





Il vous racontera également la rencontre historique de sa sœur et de son beau-frère Bernard dans une fête foraine. Une rencontre explosive qui va bouleverser leur vie, celle de Sellig et un peu la vôtre également parce que cela fait 30 ans qu’il vous parle de sa célèbre famille.





Un spectacle drôle, précis, ultra-rythmé, sur-vitaminé comme Sellig, où l’anodin dérape, où le bon sens vacille et où vous rirez parce que, quelque part… .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Everything he says has already happened to you.

L’événement Selling Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille