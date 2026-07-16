« Sels de terre et grains d’argent. Céramique et photographie », Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Informations pratiques

« Sels de terre et grains d’argent. Céramique et photographie » 29 septembre – 31 décembre 2027 Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €. Gratuité du droit d’entrée sous conditions. | Visites guidées et activités : plus d’informations à venir sur musee-adriendubouche.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-29T10:00:00+02:00 – 2027-09-29T17:45:00+02:00

Fin : 2027-12-31T10:00:00+01:00 – 2027-12-31T17:45:00+01:00

À l’occasion de la célébration nationale du Bicentenaire de la Photographie, et en cohérence avec les axes forts autour de la création et de l’interdisciplinarité de l’établissement public Manufactures nationales – Sèvres & Mobilier national, le Musée national Adrien Dubouché (Limoges) annonce sa prochaine exposition temporaire : « Sels de terre et grains d’argent. Céramique et photographie ».

Cette exposition se tiendra du 29 septembre 2027 au 22 janvier 2028, dans les salles d’exposition temporaire du Musée national Adrien Dubouché.

Avec l’exposition « Sels de terre et grains d’argent. Céramique et photographie », le Musée national Adrien Dubouché souhaite proposer à ses publics un projet original explorant les liens entre céramique et photographie.

Ce projet s’inscrit dans une histoire industrielle et sociale de la porcelaine en France, et notamment à Limoges, en écho à la tradition des plaques émaillées dans les cimetières, la présence de studios photographiques ou encore la tradition de l’émail photographique et des lithophanies, réinventés par les artistes contemporains (Laurence Aëgerter, Laurent Lafolie ou encore Rachel Labastie).

L’exposition « Sels de terre et grains d’argent. Céramique et photographie » reposera sur un parcours thématique et chronologique abordant les affinités de ces deux médiums, de la naissance de la photographie à nos jours : des dessins photogéniques et des premières photographies de William Henry Fox Talbot aux portraits photographiques sur plaque émaillée du bordelais Lafon de Camarsac (1821-1905) à l’Exposition universelle de Paris en 1867, en passant par l’attention aux objets et à la lumière des artistes de la Nouvelle Objectivité dans l’entre-deux-guerres, jusqu’aux hybridations entre argile et matières premières photosensibles (argent et autres) opérées par des artistes contemporains comme Sam Falls ou encore Lucas Leffler avec ses « mud prints ».

Ce sujet original, ouvert et fédérateur, a pour ambition de valoriser les chef-d’œuvres des artisans, manufactures et ateliers (Sèvres, Bernardaud, CRAFT) et les créations d’artistes reconnus en France et à l’international (Robert Doisneau, Cindy Sherman, JR, Carrie Mae Weems), mais également des productions industrielles et des pratiques anonymes et amateurs.

L’enjeu est également de valoriser les collaborations avec Sèvres et le Mobilier national (Sophie Zénon, Martine Bedin avec Jeannette Montgomery Barron, Bachelot&Caron) afin d’appréhender les savoir-faire et la technicité à l’œuvre dans les domaines des arts décoratifs et de la photographie.

Enfin, l’exposition « Sels de terre et grains d’argent. Céramique et photographie » sera associée à une programmation culturelle ambitieuse à destination de tous les publics, invitant à pratiquer dans les salles pédagogiques du musée.

Musée national Adrien Dubouché 8bis place Winston Churchill 87000 Limoges Limoges 87000 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555330850 https://www.musee-adriendubouche.fr/ Le Musée national Adrien Dubouché possède la collection publique la plus riche au monde de porcelaine de Limoges et compte également des œuvres représentatives des grandes étapes de l’histoire de la céramique, de l’Antiquité jusqu’à nos jours, soit un ensemble de 18 000 œuvres dont 5000 sont aujourd’hui exposées.

La visite est conçue de façon circulaire selon un parcours particulièrement fluide et didactique, à travers des espaces aux caractères différents afin d’éviter toute monotonie dans les présentations.

La visite débute avec les différentes étapes de fabrication de la porcelaine, puis révèle les grands moments de l’histoire de la céramique de l’Antiquité jusqu’à nos jours, pour s’achever autour de la porcelaine de Limoges.

À l’occasion de la célébration nationale du Bicentenaire de la Photographie, et en cohérence avec les axes forts autour de la création et de l’interdisciplinarité de l’établissement public nationales…

Éléonore False, Vase, fleur, 2022, série « Vases », collage, 30,5 × 22,5 cm © Éléonore False, Adagp Paris, 2026.

Photo : Nicolas Brasseur