Sels et Pixels rue Bocquillot Avallon
samedi 3 octobre 2026 · rue Bocquillot · Avallon
Informations pratiques
Avallon
Sels et Pixels
rue Bocquillot Avallon St Pierre La Fabrique Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-03
Sels et Pixels est le premier festival photographique organisé par l’Association Avallon F5,6 et soutenu par la ville d’Avallon. La manifestation proposera un parcours à travers la ville qui mettra en valeur les
œuvres dans les sites patrimoniaux.
Sels et Pixels valorisera les sensibilités variées et les expérimentations la photographie incertaine , abstractions, installations et confrontations interdisciplinaires à travers les pratiques d’hier et d’aujourd’hui. .
rue Bocquillot Avallon St Pierre La Fabrique Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Sels et Pixels
L’événement Sels et Pixels Avallon a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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