Informations pratiques

Avallon

Sels et Pixels

rue Bocquillot Avallon St Pierre La Fabrique Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 11:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-03

Sels et Pixels est le premier festival photographique organisé par l’Association Avallon F5,6 et soutenu par la ville d’Avallon. La manifestation proposera un parcours à travers la ville qui mettra en valeur les

œuvres dans les sites patrimoniaux.

Sels et Pixels valorisera les sensibilités variées et les expérimentations la photographie incertaine , abstractions, installations et confrontations interdisciplinaires à travers les pratiques d’hier et d’aujourd’hui. .

rue Bocquillot Avallon St Pierre La Fabrique Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Sels et Pixels

L’événement Sels et Pixels Avallon a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Grand Vézelay