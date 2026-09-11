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AGENDA · Avallon

Sels et Pixels rue Bocquillot Avallon

samedi 3 octobre 2026 · rue Bocquillot · Avallon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
rue Bocquillot
Adresse
Avallon St Pierre La Fabrique
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Avallon

Sels et Pixels

rue Bocquillot Avallon St Pierre La Fabrique Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:30:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-03

Sels et Pixels est le premier festival photographique organisé par l’Association Avallon F5,6 et soutenu par la ville d’Avallon. La manifestation proposera un parcours à travers la ville qui mettra en valeur les
œuvres dans les sites patrimoniaux.
Sels et Pixels valorisera les sensibilités variées et les expérimentations la photographie incertaine , abstractions, installations et confrontations interdisciplinaires à travers les pratiques d’hier et d’aujourd’hui.   .

rue Bocquillot Avallon St Pierre La Fabrique Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Sels et Pixels

L’événement Sels et Pixels Avallon a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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