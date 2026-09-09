Semaine Bleue 2026 | Spectacle music-hall | Les années folles au cœur de la folie ! Salle Jean Gabin Royan
mercredi 7 octobre 2026 · Salle Jean Gabin · Royan
Informations pratiques
Royan
Semaine Bleue 2026 | Spectacle music-hall | Les années folles au cœur de la folie !
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Dans le cadre de la Semaine Bleue, Semaine Nationale des retraités et personnes âgées, le Centre Communal d’Action Sociale de Royan vous invite à un après-midi cabaret.
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 66 53 ccas@mairie-royan.fr
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English :
As part of Semaine Bleue (National Week for Retirees and Seniors), the Royan Municipal Social Action Center invites you to a cabaret afternoon.
L’événement Semaine Bleue 2026 | Spectacle music-hall | Les années folles au cœur de la folie ! Royan a été mis à jour le 2026-09-01 par Mairie de Royan
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