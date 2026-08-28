Semaine Bleue Atelier audiodescription Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Semaine Bleue Atelier audiodescription

Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 09:30:00

fin : 2026-10-06 17:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Initiation à l’audiodescription, une technique rendant les œuvres cinématographiques accessibles aux personnes déficientes visuelles. Atelier suivi d’un échange à 16h30, ouvert à toutes et tous. En partenariat avec De l’Écrit à l’Écran et le CCAS.

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Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 26 52 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

An introduction to audio description, a technique that makes films accessible to people with visual impairments. The workshop will be followed by a discussion at 4:30 p.m., open to everyone. In partnership with De l’Écrit à l’Écran and the CCAS.

L’événement Semaine Bleue Atelier audiodescription Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération