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Semaine Bleue Atelier audiodescription Médiathèque Intercommunale Montélimar

mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 Boulevard du Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Semaine Bleue Atelier audiodescription

Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 09:30:00
fin : 2026-10-06 17:00:00

Date(s) :
2026-10-06

Initiation à l’audiodescription, une technique rendant les œuvres cinématographiques accessibles aux personnes déficientes visuelles. Atelier suivi d’un échange à 16h30, ouvert à toutes et tous. En partenariat avec De l’Écrit à l’Écran et le CCAS.
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Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 26 52  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

An introduction to audio description, a technique that makes films accessible to people with visual impairments. The workshop will be followed by a discussion at 4:30 p.m., open to everyone. In partnership with De l’Écrit à l’Écran and the CCAS.

L’événement Semaine Bleue Atelier audiodescription Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération

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