[Semaine bleue] Ciné-débat : “L’âge d’or de la colocation”, Maison des seniors, Carquefou

Informations pratiques

[Semaine bleue] Ciné-débat : “L’âge d’or de la colocation” Lundi 5 octobre, 14h30 Maison des seniors Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T14:30:00+02:00 – 2026-10-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-05T14:30:00+02:00 – 2026-10-05T17:30:00+02:00

Vivre à plusieurs pour éviter la solitude et faire des économies, c’est la solution choisie par cinq retraitées nantaises, accompagnées par l’association Loki Ora à travers la colocation urbaine pour seniors ! La projection sera suivie d’une discussion sur le thème “Quelles formes de cohabitation pour les seniors ?” avec notamment l’association Loki Ora, une des habitantes et La Maison de l’Habitant.

Maison des seniors 18 rue Jules Verne, Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « animatin.ccas@mairie-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0228222000 »}]

Venez découvrir le documentaire « L’âge d’or de la colocation ». La projection sera suivie d’une discussion sur le thème des différentes formes de cohabitation possibles pour les seniors. maisondelhabitant