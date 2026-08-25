[Semaine bleue] Ciné-débat : “L’âge d’or de la colocation”, Maison des seniors, Carquefou
lundi 5 octobre 2026 · Maison des seniors · Carquefou
Informations pratiques
[Semaine bleue] Ciné-débat : “L’âge d’or de la colocation” Lundi 5 octobre, 14h30 Maison des seniors Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T14:30:00+02:00 – 2026-10-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-05T14:30:00+02:00 – 2026-10-05T17:30:00+02:00
Vivre à plusieurs pour éviter la solitude et faire des économies, c’est la solution choisie par cinq retraitées nantaises, accompagnées par l’association Loki Ora à travers la colocation urbaine pour seniors ! La projection sera suivie d’une discussion sur le thème “Quelles formes de cohabitation pour les seniors ?” avec notamment l’association Loki Ora, une des habitantes et La Maison de l’Habitant.
Maison des seniors 18 rue Jules Verne, Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « animatin.ccas@mairie-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0228222000 »}]
Venez découvrir le documentaire « L’âge d’or de la colocation ». La projection sera suivie d’une discussion sur le thème des différentes formes de cohabitation possibles pour les seniors. maisondelhabitant
À voir aussi à Carquefou (Loire-Atlantique)
- Fête des jardins familiaux de Nantes Nord jardins familiaus des églantiers Carquefou 13 septembre 2026
- Les Fo’Plafonds | Humour musical Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 19 septembre 2026
- Les Fo’Plafonds | Humour musical, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou 19 septembre 2026
- Balade Photos 2026 Manoir des Renaudières Carquefou 20 septembre 2026
- Concert des artistes amateurs – Association Les Copains en Fête Salle de la Picaudière Carquefou 26 septembre 2026