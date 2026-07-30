Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

Semaine bleue

Différents endroits Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-05

Le CCAS de Saint-Didier-en-Velay organise sa traditionnelle semaine bleue.

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Différents endroits Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

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English :

The CCAS of Saint-Didier-en-Velay is organizing its traditional Blue Week.

L’événement Semaine bleue Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène