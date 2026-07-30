AGENDA · Saint-Didier-en-Velay
Semaine bleue Saint-Didier-en-Velay
lundi 5 octobre 2026 · Saint-Didier-en-Velay
Informations pratiques
Saint-Didier-en-Velay
Semaine bleue
Différents endroits Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-05
Le CCAS de Saint-Didier-en-Velay organise sa traditionnelle semaine bleue.
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Différents endroits Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com
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English :
The CCAS of Saint-Didier-en-Velay is organizing its traditional Blue Week.
L’événement Semaine bleue Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène
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