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AGENDA · Saint-Didier-en-Velay

Semaine bleue Saint-Didier-en-Velay

lundi 5 octobre 2026 · Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Adresse
Différents endroits
Ville
43140 Saint-Didier-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Didier-en-Velay

Semaine bleue

Différents endroits Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-05

Le CCAS de Saint-Didier-en-Velay organise sa traditionnelle semaine bleue.
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Différents endroits Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07  mairie@saint-didier.com

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English :

The CCAS of Saint-Didier-en-Velay is organizing its traditional Blue Week.

L’événement Semaine bleue Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène

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