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Semaine de la danse #3 Et si on changeait la musique ? Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Semaine de la danse #3 Et si on changeait la musique ? Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Semaine de la danse #3 Et si on changeait la musique ? Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Charles Munch

Adresse : 7, rue Duranti

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : <p>Placement libre dans la limite des places disponibles.</p>

Deux spectacles de danse 1C4 2C1 2C2 CHAD 3 et 4, classique et contemporain

Par les classes de Valérie Grialou, Apolline Vitte et Isabelle Renard

Une occasion de découvrir nos talents !

Deux spectacles de danse classique et contemporain du Conservatoire Charles Munch, à ne pas manquer !
Le mercredi 24 juin 2026
de 17h30 à 19h00
gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-24T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T17:30:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti  75011 PARIS
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