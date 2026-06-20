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Semaine de la danse #3 JEUX D’ENFANCE Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Semaine de la danse #3 JEUX D’ENFANCE Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Semaine de la danse #3 JEUX D’ENFANCE Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS samedi 20 juin 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Charles Munch

Adresse : 7, rue Duranti

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p>Placement libre dans la limite des places disponibles.</p>

Par les classes de Valérie Grialou et Dionisia Ferreira

Une occasion de découvrir nos talents !

Spectacle de danse des classes 1C1A 1C1B 1C1C du Conservatoire Charles Munch, à ne pas manquer !
Le samedi 20 juin 2026
de 14h00 à 14h45
gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T17:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T14:45:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti  75011 PARIS
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr


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