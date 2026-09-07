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SEMAINE DE LA FORME CNSJ AVEC CERCLE DES NAGEURS DE SAINT-JOSEPH, SAINT-JOSEPH (97480), Saint-Joseph

mardi 29 septembre 2026 · SAINT-JOSEPH (97480) · Saint-Joseph

SEMAINE DE LA FORME CNSJ AVEC CERCLE DES NAGEURS DE SAINT-JOSEPH, SAINT-JOSEPH (97480), Saint-Joseph

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
SAINT-JOSEPH (97480)
Adresse
3B RUE DU CENTRE NAUTIQUE SAINT-JOSEPH (97480)
Ville
97480 Saint-Joseph
Département
La Réunion
Tarif
Tout public – Gratuit

SEMAINE DE LA FORME CNSJ AVEC CERCLE DES NAGEURS DE SAINT-JOSEPH Mardi 29 septembre, 09h00 SAINT-JOSEPH (97480) La Réunion

Tout public – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T07:00:00+02:00 – 2026-09-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T07:00:00+02:00 – 2026-09-29T17:00:00+02:00

Venez découvrir gratuitement les activités du Cercle des Nageurs de Saint-Joseph lors de la Semaine de la Forme 2026 : sport, bien-être et convivialité pour tous les âges !

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Venez découvrir gratuitement les activités du Cercle des Nageurs de Saint-Joseph lors de la Semaine de la Forme 2026 : sport, bien-être et convivialité pour tous les âges !

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