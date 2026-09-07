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SEMAINE DE LA FORME MORBIHAN AVEC CD MORBIHAN (56), SÉNÉ (56860), Séné

samedi 26 septembre 2026 · SÉNÉ (56860) · Séné

SEMAINE DE LA FORME MORBIHAN AVEC CD MORBIHAN (56), SÉNÉ (56860), Séné

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
SÉNÉ (56860)
Adresse
4 RUE D’ALSACE SÉNÉ (56860)
Ville
56860 Séné
Département
Morbihan
Tarif
Gratuit pour tous

SEMAINE DE LA FORME MORBIHAN AVEC CD MORBIHAN (56) Samedi 26 septembre, 09h00 SÉNÉ (56860) Morbihan

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Quizz de la forme

SÉNÉ (56860) 4 RUE D’ALSACE SÉNÉ (56860) Séné 56860 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « karine.borges@sportspourtous.org »}]
Quizz de la forme

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