AGENDA · Séné
SEMAINE DE LA FORME MORBIHAN AVEC CD MORBIHAN (56), SÉNÉ (56860), Séné
samedi 26 septembre 2026 · SÉNÉ (56860) · Séné
Informations pratiques
SEMAINE DE LA FORME MORBIHAN AVEC CD MORBIHAN (56) Samedi 26 septembre, 09h00 SÉNÉ (56860) Morbihan
Gratuit pour tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Quizz de la forme
SÉNÉ (56860) 4 RUE D’ALSACE SÉNÉ (56860) Séné 56860 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « karine.borges@sportspourtous.org »}]
Quizz de la forme
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