SEMAINE DE LA FORME MORBIHAN AVEC CD MORBIHAN (56), SÉNÉ (56860), Séné

Informations pratiques

SEMAINE DE LA FORME MORBIHAN AVEC CD MORBIHAN (56) Samedi 26 septembre, 09h00 SÉNÉ (56860) Morbihan

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Quizz de la forme

SÉNÉ (56860) 4 RUE D’ALSACE SÉNÉ (56860) Séné 56860 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « karine.borges@sportspourtous.org »}]

Quizz de la forme