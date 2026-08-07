Semaine gourmande couture gourmande Dame Zsazsa Mazet-Saint-Voy
jeudi 29 octobre 2026 · Dame Zsazsa · Mazet-Saint-Voy
Informations pratiques
Mazet-Saint-Voy
Semaine gourmande couture gourmande
Dame Zsazsa 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29 17:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Elodie vous accompagne pas à pas dans la réalisation d’une charlotte à plat. Apportez votre plat et repartez avec sa charlotte adaptée. Un agréable moment pour (re)découvrir la couture et les basiques de maths.
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Dame Zsazsa 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 40 00 43 damezsazsa@gmail.com
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English :
Elodie will guide you step by step through the process of making a flat charlotte. Bring your dish and leave with a custom-made charlotte. A fun way to (re)discover sewing and the basics of math.
L’événement Semaine gourmande couture gourmande Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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