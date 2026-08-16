Informations pratiques

Tence

Semaine gourmande Le train d’Halloween

Gare Velay Express Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 10:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Embarquez en direction de Saint-Agrève (arrivée 12h15 départ 15h) pour résoudre l’énigme du vampire et aider la sorcière à trouver la clé de la fabrique de bonbons. Friandises offertes aux enfants déguisés.

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Gare Velay Express Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 06 contact@velay-express.fr

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English :

Set sail for Saint-Agrève (arrival 12:15pm departure 3pm) to solve the vampire’s riddle and help the witch find the key to the candy factory. Tasty treats for children in costume.

L’événement Semaine gourmande Le train d’Halloween Tence a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon