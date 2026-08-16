Semaine gourmande Le train d’Halloween Tence
dimanche 25 octobre 2026 · Tence
Informations pratiques
Tence
Semaine gourmande Le train d’Halloween
Gare Velay Express Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:30:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Embarquez en direction de Saint-Agrève (arrivée 12h15 départ 15h) pour résoudre l’énigme du vampire et aider la sorcière à trouver la clé de la fabrique de bonbons. Friandises offertes aux enfants déguisés.
.
Gare Velay Express Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 06 contact@velay-express.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set sail for Saint-Agrève (arrival 12:15pm departure 3pm) to solve the vampire’s riddle and help the witch find the key to the candy factory. Tasty treats for children in costume.
L’événement Semaine gourmande Le train d’Halloween Tence a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
À voir aussi à Tence (Haute-Loire)
- Journée solidaire Gymnase La Lionchère Tence 12 septembre 2026
- Duo corse Tence 16 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Pénitents Place de l’Esplanade Tence 19 septembre 2026
- Visite guidée de la chapelle des Pénitents blancs de Tence, Chapelle des Pénitents Blancs de Tence, Tence 19 septembre 2026
- Concert spectacle Temple de Tence Tence 19 septembre 2026