Informations pratiques

Saint-Jeures

Semaine gourmande Lentille, chataigne et whisky

655, Chemin de Laprat Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

déductible d’un éventuel panier d’achat

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 17:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-31

Visite de la distillerie suivie d’une dégustation commentée des 3 nouveautés emblématiques de l’année liqueur de lentilles, de châtaignes et en avant-première, le Whisky Mezenk, tout juste sorti du chai, en exclusivité pour vous ! Public majeur.

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655, Chemin de Laprat Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 38 35 64 contact@mezenk.com

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English :

A tour of the distillery followed by a guided tasting of this year’s three iconic new releases: lentil liqueur, chestnut liqueur, and—in a sneak preview—Mezenk Whisky, fresh from the cellar, exclusively for you! Open to adults only.

L’événement Semaine gourmande Lentille, chataigne et whisky Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon