Semaine gourmande Lentille, chataigne et whisky Saint-Jeures
mercredi 21 octobre 2026 · Saint-Jeures
Informations pratiques
Saint-Jeures
Semaine gourmande Lentille, chataigne et whisky
655, Chemin de Laprat Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
déductible d’un éventuel panier d’achat
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 17:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-31
Visite de la distillerie suivie d’une dégustation commentée des 3 nouveautés emblématiques de l’année liqueur de lentilles, de châtaignes et en avant-première, le Whisky Mezenk, tout juste sorti du chai, en exclusivité pour vous ! Public majeur.
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655, Chemin de Laprat Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 38 35 64 contact@mezenk.com
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English :
A tour of the distillery followed by a guided tasting of this year’s three iconic new releases: lentil liqueur, chestnut liqueur, and—in a sneak preview—Mezenk Whisky, fresh from the cellar, exclusively for you! Open to adults only.
L’événement Semaine gourmande Lentille, chataigne et whisky Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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