Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Semaine gourmande Loup-garou gourmand

Café Vivaterre 11 Square Le Carrefour Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

Venez disputer une partie de Loup-garou avec Hanna, animatrice et déguster une part de gâteau maison et une boisson.

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Café Vivaterre 11 Square Le Carrefour Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 44 49 82

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English :

Come play a game of Werewolf with Hanna, our host, and enjoy a slice of homemade cake and a drink.

L’événement Semaine gourmande Loup-garou gourmand Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon