Semaine gourmande Loup-garou gourmand Café Vivaterre Le Chambon-sur-Lignon
mercredi 21 octobre 2026 · Café Vivaterre · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Semaine gourmande Loup-garou gourmand
Café Vivaterre 11 Square Le Carrefour Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
Venez disputer une partie de Loup-garou avec Hanna, animatrice et déguster une part de gâteau maison et une boisson.
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Café Vivaterre 11 Square Le Carrefour Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 44 49 82
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English :
Come play a game of Werewolf with Hanna, our host, and enjoy a slice of homemade cake and a drink.
L’événement Semaine gourmande Loup-garou gourmand Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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