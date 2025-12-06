Semaine gourmande Tous les volcans du monde ! Rdv Office de Tourisme du Haut-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
lundi 19 octobre 2026 · Rdv Office de Tourisme du Haut-Lignon · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Semaine gourmande Tous les volcans du monde !
Rdv Office de Tourisme du Haut-Lignon 2 D route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 14:00:00
fin : 2026-10-19 17:00:00
Date(s) :
2026-10-19
A moins de 20 km du Chambon, sortie volcanisme avec Frédéric André, professeur agrégé de SVT., lecture de paysages et discussion autour des différentes roches magmatiques. Pot en fin de balade.
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Rdv Office de Tourisme du Haut-Lignon 2 D route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
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English :
Less than 20 km from Le Chambon, a field trip on volcanism with Frédéric André, a certified science teacher, featuring landscape interpretation and a discussion of various igneous rocks. Drinks will be served at the end of the hike.
L’événement Semaine gourmande Tous les volcans du monde ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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