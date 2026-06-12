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Semaine internationale des archives: Escape game Place de Verdun Pau

Semaine internationale des archives: Escape game Place de Verdun Pau

Semaine internationale des archives: Escape game Place de Verdun Pau dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Place de Verdun

Adresse : Caserne Bernadotte

Ville : 64023 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pau

Semaine internationale des archives: Escape game

Place de Verdun Caserne Bernadotte Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Pénétrez au sein de la caserne Bernadotte, menez l’enquête et percez tous les secrets des précieux dossiers militaires qui y sont conservés.

Une demande de renseignements provenant des plus hautes instances ? Glissez-vous dans la peau de l’archiviste qui identifiera le véritable dossier d’une résistante de la Seconde Guerre mondiale parmi les millions de dossiers conservés aux archives militaires. Durée 1 heure.   .

Place de Verdun Caserne Bernadotte Pau 64023 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 02 52 33  shd-capm.communication.fct@intradef.gouv.fr

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English : Semaine internationale des archives: Escape game

L’événement Semaine internationale des archives: Escape game Pau a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pau

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