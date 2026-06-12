Semaine internationale des archives visites guidées Place de Verdun Pau
Semaine internationale des archives visites guidées Place de Verdun Pau dimanche 14 juin 2026.
Pau
Semaine internationale des archives visites guidées
Place de Verdun Caserne Bernadotte Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 16:30:00
Date(s) :
2026-06-14
LA CASERNE BERNADOTTE DEUX SIÈCLES D’HISTOIRE Exposition temporaire sur les grilles de la caserne Bernadotte
Accompagnés par notre guide-conférencière Anaïs BUCCIARELLI, explorez l’histoire de la place Verdun pour mieux comprendre l’implantation et l’architecture de la caserne Bernadotte, aujourd’hui Centre des archives du Service historique de la Défense à Pau.
Au travers de repères chronologiques, d’anecdotes historiques, de documents officiels et d’images d’archives, assistez à la naissance d’une caserne et suivez l’évolution des travaux jusqu’au difficile achèvement du projet. Pénétrez dans l’intimité des occupants successifs de cet édifice qui changera plusieurs fois de nom et de destination, jusqu’à devenir le centre d’archives que vous connaissez aujourd’hui, hébergé dans l’une des plus longues casernes de France. .
Place de Verdun Caserne Bernadotte Pau 64023 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Semaine internationale des archives visites guidées
L’événement Semaine internationale des archives visites guidées Pau a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pau
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