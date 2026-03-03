Semaine Nationale de la Petite Enfance Parc Izadia, Crêche Pomme d’Api Anglet

Semaine Nationale de la Petite Enfance

Parc Izadia, Crêche Pomme d’Api Domaine de Baroja, Théâtre Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-21

À l’occasion de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, la Ville d’Anglet entend mettre en lumière son action envers ce public et, plus largement, en direction des familles.

Au programme des 8 journées, placées cette année sous le thème Des équilibres , une multitude de rendez-vous, autour de rencontres, ateliers motricité, spectacles, cuisine, danse, nature…

Une semaine placée sous le signe du partage pour jouer, grandir et s’émerveiller ensemble. .

Parc Izadia, Crêche Pomme d’Api Domaine de Baroja, Théâtre Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55 pommedapi@asso-mpc.fr

English : Semaine Nationale de la Petite Enfance

