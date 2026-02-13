Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier Lecture TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier Lecture

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance qui aura lieu du 14 au 21 mars 2026, le Relais Petite Enfance, en collaboration avec divers partenaires du territoire, vous propose un atelier lecture destiné aux 0/3 ans accompagnés d’un parent ou d’un professionnel. .

