Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier Pointillisme TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier Pointillisme

TOUROUVRE 15 Rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Début : 2026-03-17 09:30:00

fin : 2026-03-17 12:00:00

2026-03-17

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance qui aura lieu du 14 au 21 mars 2026, le Relais Petite Enfance, en collaboration avec divers partenaires du territoire, vous propose un atelier pointillisme inspiré du travail de l’artiste Yayoi Kusama. .

TOUROUVRE 15 Rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 72 10 53 73

English : Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier Pointillisme

