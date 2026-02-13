Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier Sophrologie Adultes TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier Sophrologie Adultes

TOUROUVRE Garderie de Tourouvre Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 18:30:00

fin : 2026-03-18 19:30:00

Date(s) :

2026-03-18

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance qui aura lieu du 14 au 21 mars 2026, le Relais Petite Enfance, en collaboration avec divers partenaires du territoire, notamment Stéphanie Renard, vous propose un atelier sophrologie dédié aux parents et professionnels. Une garde est possible pour les enfants des participants. .

TOUROUVRE Garderie de Tourouvre Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 72 10 53 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier Sophrologie Adultes

L’événement Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier Sophrologie Adultes Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Touisme des Hauts du Perche