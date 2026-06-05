SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ASSOCIATION ADRA Montpellier
SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ASSOCIATION ADRA Montpellier lundi 15 juin 2026.
Montpellier
SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ASSOCIATION ADRA
Place du Nombre d’Or Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-15
Semaine Portes Ouvertes de l’association Adra
Essais gratuits de ses activités du 15 au 19 juin
+ Soirée spectacle vendredi 19 juin à partir de 18h30 19 pl du Nombre d’Or
Semaine Portes Ouvertes de l’association Adra
Essais gratuits de ses activités du 15 au 19 juin
+ Soirée spectacle vendredi 19 juin à partir de 18h30 19 pl du Nombre d’Or
Retrouvez le programme complet sur le site .
Place du Nombre d’Or Montpellier 34000 Hérault Occitanie adra34000@gmail.com
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English :
Adra Association Open Week
Free trials of activities from June 15 to 19
+ Evening show Friday June 19 from 6:30pm 19 pl du Nombre d’Or
L’événement SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ASSOCIATION ADRA Montpellier a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT MONTPELLIER
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