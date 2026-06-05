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SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ASSOCIATION ADRA Montpellier

SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ASSOCIATION ADRA Montpellier lundi 15 juin 2026.

Adresse : Place du Nombre d'Or

Ville : 34000 Montpellier

Département : Hérault

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Montpellier

SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ASSOCIATION ADRA

Place du Nombre d’Or Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-15

Semaine Portes Ouvertes de l’association Adra
Essais gratuits de ses activités du 15 au 19 juin
+ Soirée spectacle vendredi 19 juin à partir de 18h30 19 pl du Nombre d’Or
Semaine Portes Ouvertes de l’association Adra
Essais gratuits de ses activités du 15 au 19 juin
+ Soirée spectacle vendredi 19 juin à partir de 18h30 19 pl du Nombre d’Or

Retrouvez le programme complet sur le site   .

Place du Nombre d’Or Montpellier 34000 Hérault Occitanie   adra34000@gmail.com

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English :

Adra Association Open Week
Free trials of activities from June 15 to 19
+ Evening show Friday June 19 from 6:30pm 19 pl du Nombre d’Or

L’événement SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ASSOCIATION ADRA Montpellier a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT MONTPELLIER

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