Semaine sans écran Médiathèque de Cognac Cognac

Informations pratiques

Cognac

Semaine sans écran

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 10:30:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Dans le cadre de la Semaine sans écran, organisée en Charente du 12 au 16 octobre, nous vous invitons à redécouvrir le plaisir des activités sans numérique, en famille ou entre amis.

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English : Screen-Free Week

As part of Screen-Free Week, taking place in Charente from October 12 to 16, we invite you to rediscover the joy of activities without digital devices, with family or friends.

L’événement Semaine sans écran Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac