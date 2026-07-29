Semaine sans écran Médiathèque de Cognac Cognac
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque de Cognac · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Semaine sans écran
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:30:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Dans le cadre de la Semaine sans écran, organisée en Charente du 12 au 16 octobre, nous vous invitons à redécouvrir le plaisir des activités sans numérique, en famille ou entre amis.
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English : Screen-Free Week
As part of Screen-Free Week, taking place in Charente from October 12 to 16, we invite you to rediscover the joy of activities without digital devices, with family or friends.
L’événement Semaine sans écran Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac
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