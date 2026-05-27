Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Semaine Sophrologie à la Thalassa

Front de mer Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-07

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-07

Une semaine pour ralentir et retrouver un équilibre intérieur à l’approche de l’hiver. Les séances de sophrologie permettront d’apprendre à mieux gérer le stress, améliorer le sommeil et renforcer le bien-être au quotidien, dans une ambiance apaisante et bienveillante. .

Front de mer Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 85 30

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English :

L’événement Semaine Sophrologie à la Thalassa Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage