Briare

Semaine Tibet, Sagesses vivantes atelier Comment choisir son bol tibétain ?

5 Rue de la Liberté Briare Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Participez à un atelier à Briare pour apprendre à choisir le bol tibétain qui vous correspond. Avec Alain Griet, découvrez comment chaque bol se distingue par sa sonorité, sa vibration et sa résonance. Un moment guidé pour mieux comprendre cet objet singulier.

Le samedi 16 mai de 10h à 12h, Aux Trésors d’Oddiyana à Briare vous propose un atelier guidé par Alain Griet pour mieux comprendre comment choisir son bol tibétain.

Cet atelier s’adresse à celles et ceux qui souhaitent découvrir cet objet singulier au-delà de son esthétique. Chaque bol tibétain possède une sonorité, une vibration et une résonance qui lui sont propres. L’objectif de cette rencontre est de vous aider à mieux les écouter, les ressentir et à identifier celui qui vous correspond le mieux.

À travers les conseils d’Alain Griet, vous pourrez approcher cet univers de manière concrète et sensible, dans un cadre propice à l’écoute et à la découverte. Un beau rendez-vous pour approfondir vos connaissances, affiner votre ressenti et vivre un moment d’exploration. 30 .

5 Rue de la Liberté Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 18 13 08 contact@tresors-oddiyana.com

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English :

Join us for a workshop in Briare to learn how to choose the Tibetan bowl that’s right for you. With Alain Griet, discover how each bowl differs in sound, vibration and resonance. A guided moment to better understand this singular object.

L’événement Semaine Tibet, Sagesses vivantes atelier Comment choisir son bol tibétain ? Briare a été mis à jour le 2026-05-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX