Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 2026, 33000 Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 2026 5 – 18 octobre 33000 Bordeaux Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T00:00:00+02:00 – 2026-10-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-18T00:00:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Chaque année en octobre, les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) sont l’occasion d’échanger, de s’informer et de partager autour d’un grand thème national. Il s’agit d’un rendez-vous citoyen et convivial qui a lieu partout en France pendant deux semaines à l’occasion du 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale.

Cette année, les SISM ont lieu du 5 au 18 octobre 2026 avec pour thématique « Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts ».

Pendant deux semaines, habitants, professionnels, associations et acteurs culturels se mobilisent pour proposer des événements gratuits et ouverts à toutes et tous : expositions, spectacles, ateliers, conférences, visites ou encore rencontres. L’objectif ? Mette en lumière la santé mentale, lutter contre les idées reçues et favoriser le dialogue.

33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Rencontres, festival, expositions, ateliers, concert.. Retrouvez tous les évènements des SISM 2026, autour de la thématique « Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts ».

Crédit : Lucydyllique