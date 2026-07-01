Semer des histoires – Lectures itinérantes au jardin, Parc des Tanneurs, Figeac

Informations pratiques

Semer des histoires – Lectures itinérantes au jardin Samedi 4 juillet, 10h30 Parc des Tanneurs Lot

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:30:00+02:00

Semer des histoires est un temps en famille, de lectures et d’animations hors-les-murs, dans les parcs et jardins du quartier.

Trois temps de lectures d’une heure environ seront proposés :

– mardi 30/06 à 17h : Square de Coëtlogon

– samedi 04/07 à 10h30 : Parc des Tanneurs (RdV 6 rue St-Martin)

– mercredi 08/07 à 15h : Prairies St-Martin (RdV au kiosque)

Parc des Tanneurs RdV 6 rue St-Martin Figeac 46100 Lot Occitanie

“Semer des histoires” est un temps en famille, de lectures et d’animations hors-les-murs, d’une heure environ, dans les parcs et jardins du quartier.

La Maison Bleue