Semer des histoires – Lectures itinérantes au jardin, Parc des Tanneurs, Figeac
samedi 4 juillet 2026 · Parc des Tanneurs · Figeac
Informations pratiques
Semer des histoires – Lectures itinérantes au jardin Samedi 4 juillet, 10h30 Parc des Tanneurs Lot
Gratuit, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:30:00+02:00
Semer des histoires est un temps en famille, de lectures et d’animations hors-les-murs, dans les parcs et jardins du quartier.
Trois temps de lectures d’une heure environ seront proposés :
– mardi 30/06 à 17h : Square de Coëtlogon
– samedi 04/07 à 10h30 : Parc des Tanneurs (RdV 6 rue St-Martin)
– mercredi 08/07 à 15h : Prairies St-Martin (RdV au kiosque)
Parc des Tanneurs RdV 6 rue St-Martin Figeac 46100 Lot Occitanie
“Semer des histoires” est un temps en famille, de lectures et d’animations hors-les-murs, d’une heure environ, dans les parcs et jardins du quartier.
La Maison Bleue
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