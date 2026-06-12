Figeac

Session Electro-Swing à l’Arrosoir

5 rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Venez swinguer, chalouper, vous balancer sur du swing-électro-fun !

Venez swinguer, chalouper, vous balancer sur du swing-électro-fun !

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5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie contact@larrosoir.org

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English :

Come swing, sway, and dance to some fun electro-swing!

L’événement Session Electro-Swing à l’Arrosoir Figeac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Figeac