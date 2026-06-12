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Session Electro-Swing à l’Arrosoir Figeac

Session Electro-Swing à l’Arrosoir Figeac

Session Electro-Swing à l’Arrosoir Figeac vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
5 rue de Crussol
Ville
46100 Figeac
Département
Lot
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
Participation libre

Figeac

Session Electro-Swing à l’Arrosoir

5 rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Venez swinguer, chalouper, vous balancer sur du swing-électro-fun !

Venez swinguer, chalouper, vous balancer sur du swing-électro-fun !

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5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie   contact@larrosoir.org

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English :

Come swing, sway, and dance to some fun electro-swing!

L’événement Session Electro-Swing à l’Arrosoir Figeac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Figeac

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