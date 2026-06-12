Session Electro-Swing à l’Arrosoir Figeac
Session Electro-Swing à l’Arrosoir Figeac vendredi 3 juillet 2026.
Figeac
Session Electro-Swing à l’Arrosoir
5 rue de Crussol Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Venez swinguer, chalouper, vous balancer sur du swing-électro-fun !
Venez swinguer, chalouper, vous balancer sur du swing-électro-fun !
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5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie contact@larrosoir.org
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English :
Come swing, sway, and dance to some fun electro-swing!
L’événement Session Electro-Swing à l’Arrosoir Figeac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Figeac
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