Séminaire et dégustation : Dégustation de saké Maison de la culture du Japon à Paris Paris

En décembre 2024, le savoir-faire

ancestral de fabrication de saké, nommé « Les connaissances et savoir-faire

traditionnels relatifs à la fabrication de saké à base de koji au Japon »,

a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Sylvain Huet, premier français nommé

Saké Samouraï, est le fondateur de l’Académie du Saké et l’organisateur du

Salon du Saké.

À l’issue de son séminaire, vous pourrez savourer

plusieurs variétés de saké en présence

de producteurs. Une occasion privilégiée de découvrir la richesse

gustative de cette boisson alcoolisée issue des eaux de source les plus pures

et des meilleurs riz japonais.

Depuis près de 2000 ans, le saké occupe une place centrale dans la vie et la culture des Japonais. Aujourd’hui, près de 1 300 producteurs japonais de tailles diverses proposent plus de 10 000 sakés différents. On en trouve de plus en plus en France mais nombreux sont ceux encore non disponibles dans l’hexagone.

Le vendredi 29 mai 2026

de 18h00 à 20h00

payant

Tarif 20 €

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 101 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T18:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 101 bis Quai Jacques ChiracParis

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