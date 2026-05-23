Béziers

SÉMINAIRE – L’ÉNIGMATIQUE ÉDIFICE DU LAC DE TAHARQA

2 rue Jeanne Jugan Béziers Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez assister au séminaire L’énigmatique Édifice du Lac de Taharqa sa signification et sa fonction à Karnak et découvrez tous secrets de ce monument.

Le Domaine d’Amon autour du grand temple à Karnak recèle bien des édifices dont les fonctions et la signification échappent encore, au moins en partie, à l’entendement des égyptologues, tel l’important Akhménou, construit par Thoutmosis III, qui en est un exemple emblématique. L’Édifice du Lac de Taharqa appartient au groupe de ces monuments encore mystérieux. Construit sur deux niveaux, le bâtiment sacré a été amputé de son niveau supérieur, qui a presqu’été entièrement rasé, ce qui entrave grandement sa compréhension. Par l’étude des scènes en bas-reliefs et des textes, provenant essentiellement du niveau inférieur encore conservé, nous essaierons de cerner la signification de cet édifice sacré, et de situer sa fonction dans la vision théologique globale de l’espace du Domaine d’Amon à Karnak. .

2 rue Jeanne Jugan Béziers 34500 Hérault Occitanie centrelanguedocien.egyptologie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attend the seminar: The enigmatic Taharqa Lake Building: its meaning and function at Karnak and discover all the secrets of this monument.

L’événement SÉMINAIRE – L’ÉNIGMATIQUE ÉDIFICE DU LAC DE TAHARQA Béziers a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34