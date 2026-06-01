Senlis en Musique, Place du Parvis Notre Dame 60300 Senlis, Senlis
Senlis en Musique, Place du Parvis Notre Dame 60300 Senlis, Senlis dimanche 21 juin 2026.
Senlis en Musique Dimanche 21 juin, 15h30 Place du Parvis Notre Dame 60300 Senlis Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Le Conservatoire Municipal de musique et de danse de SENLIS se produira sur différentes scènes de la ville de SENLIS le 21 juin à partir de 15h30.
Place du Parvis Notre Dame 60300 Senlis place du Parvis Notre Dame 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France
Le Conservatoire Municipal de musique et de danse de SENLIS se produira sur différentes scènes de la ville de SENLIS le 21 juin à partir de 15h30.
© Conservatoire municipal de musique et de danse de Senlis
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