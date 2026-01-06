Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens lundi 1 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Jean-Christophe Rufin

Adresse : 7 Rue René Binet

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-01

Découvrez la biodiversité de notre territoire et son importance à travers l’exposition de l’association Le Ruban Vert .   .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Sens (Yonne)