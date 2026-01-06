Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Sens

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-01

Découvrez la biodiversité de notre territoire et son importance à travers l’exposition de l’association Le Ruban Vert . .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80

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L’événement Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)