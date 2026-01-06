Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens lundi 1 juin 2026.
Sens
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-01
Découvrez la biodiversité de notre territoire et son importance à travers l’exposition de l’association Le Ruban Vert . .
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80
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