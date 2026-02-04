Sensibilisation autour des troubles dys Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz

Informations pratiques

Chaumes-en-Retz

Sensibilisation autour des troubles dys

Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 10:30:00

Date(s) :

2026-09-20

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Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 61 84 32 bibliotheques@chaumesenretz

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English :

L’événement Sensibilisation autour des troubles dys Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic