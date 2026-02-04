AGENDA · Chaumes-en-Retz
Sensibilisation autour des troubles dys Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz
dimanche 20 septembre 2026 · Arthon-en-Retz · Chaumes-en-Retz
Informations pratiques
Chaumes-en-Retz
Sensibilisation autour des troubles dys
Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 10:30:00
Date(s) :
2026-09-20
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Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 61 84 32 bibliotheques@chaumesenretz
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English :
L’événement Sensibilisation autour des troubles dys Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic
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