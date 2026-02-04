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Sensibilisation autour des troubles dys Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz

dimanche 20 septembre 2026 · Arthon-en-Retz · Chaumes-en-Retz

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Arthon-en-Retz
Adresse
5 rue des Écoliers
Ville
44320 Chaumes-en-Retz
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Chaumes-en-Retz

Sensibilisation autour des troubles dys

Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 10:30:00

Date(s) :
2026-09-20

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Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 61 84 32  bibliotheques@chaumesenretz

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English :

L’événement Sensibilisation autour des troubles dys Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic

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