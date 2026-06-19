SENSIBILITÉS, TANIA DE MONTAIGNE / STÉPHANE FOENKINOS Théâtre National de Bretagne Rennes 17 – 21 novembre Ille-et-Vilaine

Dans « Sensibilités », Tania de Montaigne imagine une société dans laquelle une éditrice est persuadée que supprimer les mots permettra de soigner les maux.

Dans _Sensibilités_, Tania de Montaigne imagine une société dans laquelle une éditrice est persuadée que supprimer les mots permettra de soigner les maux.

Une femme, pleine de bonnes intentions, veut faire le « BIEN ». Elle travaille dans une prestigieuse maison d’édition, Feel Good, où tout doit être doux et confortable pour les lecteurs et lectrices comme pour les actionnaires. Alors, elle traque les mots susceptibles de heurter les sensibilités, réécrit les textes pour qu’ils ne provoquent aucun inconfort. Mais peut-on vraiment rendre le monde meilleur en effaçant ce qui dérange ?

À force de lisser les textes, ne risque-t-on pas d’édulcorer la réalité elle-même ? Entre satire et réflexion sur la censure, Tania de Montaigne, Laurent Poitrenaux et Stéphane Foenkinos nous entraînent dans une fable mordante où l’absurde éclaire la vérité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-17T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-21T19:00:00.000+01:00

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Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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