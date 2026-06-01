« Sentience », qu’est-ce que c’est ? Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris
« Sentience », qu’est-ce que c’est ? Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris lundi 1 juin 2026.
Les animaux peuvent-ils ressentir la peur, la tristesse, le plaisir ou le bien-être ?
Que signifie exactement le mot « sentience » ? En quoi cette notion se distingue-t-elle de la sensibilité ?
La Maison de l’animal en ville Jane Goodall
accueille Sentience, une exposition du collectif Projet Méduses.
Accessible à toutes et tous, cette exposition scientifique explore une notion au croisement de la biologie, de la linguistique, de l’éthologie et de la philosophie.
Une exposition pour comprendre la sentience et porter un autre regard sur les animaux.
Du lundi 01 juin 2026 au samedi 06 juin 2026 :
lundi
de 14h00 à 18h00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h00 à 18h00
gratuit
Réservation : animalenville@paris.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-01T14:00:00+02:00_2026-06-01T18:00:00+02:00;2026-06-02T10:00:00+02:00_2026-06-02T18:00:00+02:00;2026-06-03T10:00:00+02:00_2026-06-03T18:00:00+02:00;2026-06-04T10:00:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T18:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00
Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
Afficher la carte du lieu Maison de l’animal en ville – Jane Goodall et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Ateliers de l’art culinaire au Moyen Âge La Conciergerie Paris 2 juin 2026
- Sur les traces de Denise Bernot : au cœur des études birmanes BULAC Paris 2 juin 2026
- La tournée des échoppes ! La Conciergerie de Paris PARIS 2 juin 2026
- Le piano de Margot : Que le spectacle commence ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 3 juin 2026
- Les madrigaux italiens Eglise Saint Jean Paris 3 juin 2026