« Sentience », qu’est-ce que c’est ? Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris

Les animaux peuvent-ils ressentir la peur, la tristesse, le plaisir ou le bien-être ?

Que signifie exactement le mot « sentience » ? En quoi cette notion se distingue-t-elle de la sensibilité ?

La Maison de l’animal en ville Jane Goodall

accueille Sentience, une exposition du collectif Projet Méduses.

Accessible à toutes et tous, cette exposition scientifique explore une notion au croisement de la biologie, de la linguistique, de l’éthologie et de la philosophie.

Une exposition pour comprendre la sentience et porter un autre regard sur les animaux.

Du lundi 01 juin 2026 au samedi 06 juin 2026 :

lundi

de 14h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-01T14:00:00+02:00_2026-06-01T18:00:00+02:00;2026-06-02T10:00:00+02:00_2026-06-02T18:00:00+02:00;2026-06-03T10:00:00+02:00_2026-06-03T18:00:00+02:00;2026-06-04T10:00:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T18:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



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