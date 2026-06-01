Sentients – Récits d’élevage, CALM, Limoges

Sentients – Récits d’élevage Jeudi 11 juin, 19h00 CALM Haute-Vienne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00

Spectacle de thèse en recherche-création d’ Isabelle Pere-Fam (contorsion & création littéraire) sur le traitement des animaux en élevage et abattoir, intitulé « Sentients, récits d’élevage » :

jeudi 11 juin à 19h à Limoges (au C.A.L.M., sur le campus universitaire La Borie au 123 Avenue Albert Thomas).

Le spectacle est gratuit mais sur inscription via la billetterie en ligne : https://www.onparticipe.fr/b/4ocvSKWc.

Découvrez le teaser

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Spectacle de thèse en recherche-création d’ Isabelle Pere-Fam